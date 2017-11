Cadeaus voor jongeren en minima stromen binnen, Roosendaalse stichtingen willen naar Aldi

Clubs die allebei nog maar een paar jaar bestaan, maar zoveel gemeen hebben dat samenwerking niet meer dan logisch is, zegt Lucinda Konings. Samen met man Johan hét gezicht achter Jeugdhonk. ,,We zijn Jeugdhonk begonnen, omdat we vinden dat er voor jongeren in Kalsdonk veel te weinig te doen is. Daarnaast proberen we de overlast door hangjongeren tegen te gaan. Voorkomen gaat niet, maar we kijken hoe er zo weinig mogelijk mensen last van hebben.''