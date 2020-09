C-Cinema draait prima eerste maand, maar smacht naar 007: ‘Als die niet komt, krijgen we buikpijn’

Nee, Lambregts had zijn fonkelnieuwe bioscoop aan de Nieuwstraat liever in andere tijden geopend, maar de eerste maand van de C-Cinema (op 18 augustus draaiden er de eerste films) valt niet tegen. ,,Zeker toen het zo hard regende was het heel druk, drukker dan verwacht. Het mooie weer gooit weer wat roet in het eten, maar we zijn in bezoekersaantallen grofweg verdubbeld ten opzichte van de oude bioscoop in Roosendaal.”

En dat met de geldende beperkingen; een mooie opsteker. ,,Het publiek is Roosendaal is erg positief, en ons bevalt het ook hartstikke goed.”

Buikpijn

Ondertussen blijft Lambregts wel in spanning over wanneer de volgende blockbuster zijn kant op komt. ,,Wat Disney heeft gedaan met Mulan; de release uitstellen en dan meteen op hun eigen streamingdienst Disney+ gooien, dat is erg slecht voor de bioscopen. Gebeurt zoiets met James Bond ook, dan krijgen we écht buikpijn. Die moet gewoon snel de bios in.”

Quote Als er een jaar niets gemaakt wordt, valt er ergens een keer een gat, dan gaan we dat later nóg een keer merken Carlo Lambregts, C-Cinema

Momenteel is de thriller Tenet van regisseur Christopher Nolan het grootste succesnummer. ,,Die draait momenteel in drie zalen. Met een titel als James Bond kan dat ook, dan komen we wel aan de omzet, zelfs nu we gemiddeld maar dertig tot veertig procent van de stoelen kunnen gebruiken.”

Volledig scherm Daniel Craig is nog één keer James Bond in No Time To Die. Maar wanneer komt 007 naar Roosendaal? © Universal Pictures

Corona

Niet alleen de coronamaatregelen in Nederland werken dus beperkend; ook die in de Verenigde Staten. Daardoor liggen veel filmproducties stil en worden grote releases uitgesteld. Zoals No Time Do Die - de nieuwe Bond - dus, die voorlopig voor 12 november gepland staat. ,,Het is allemaal erg onoverzichtelijk geworden. De films die nu wél onze kant op komen, zijn kleinere titels waar weinig publiek op afkomt. En als er een jaar niets gemaakt wordt, valt er ergens een keer een gat, dan gaan we dat later nóg een keer merken. Dat is allemaal corona, daar veranderen wij niets aan.”

Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers becijferde onlangs dat dit jaar online streamingdiensten als Netflix voor het eerst meer omzet draaien dan bioscopen. Het bedrijf verwacht dat de bioscoopbranche pas over 4 jaar hersteld is van de coronacrisis. Maar met die prognose kan Lambregts weinig. ,,Dat merken we over vier jaar dan wel. Met corona dachten we tenslotte eerst ook dat het binnen een paar maanden voorbij zou zijn.”