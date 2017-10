BVR heeft grootse plannen met Mariadal in Roosendaal

De kapel van het rijksmonument blijft behouden en krijgt een horecafunctie, aan de achterkant van Mariadal wordt de horeca uitgebreid met een glazen serre. ,,Allemaal passend bij de sfeer van het complex'', zegt Theo Klijn, hoofd vastgoedontwikkeling van de nieuwe eigenaar BVR. Het behoud van die sfeer is een voorwaarde om het klooster te kunnen kopen en verbouwen. De provincie kocht het in 2013 van de zusters, om te voorkomen dat het in verval zou raken. De bedoeling was om het mettertijd weer te verkopen aan een partij die er een goed plan mee heeft. Nu de crisisjaren achter de rug zijn, is het zo ver. De provincie nodigde dit jaar ontwikkelaars uit om een plan in te dienen. Uit die selectie kwam BVR.