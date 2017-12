Buurtpreventie vijf Halderbergse kernen bij elkaar op de Dag van de Vrijwilliger

Wijze en lovende woorden van burgemeester Jobke Vonk. Cijfermateriaal over o.a. woninginbraken van Rens van den Oever teamchef politie basisteam Roosendaal. Uitwisseling van ervaringen en steun van elkaar. Een vrolijke noot in een ludiek optreden van Joep de Wildt. "In welke gemeente vind je dit,' vroeg de burgemeester zich hardop af.



Oudenbosch is er namens de wijken Velletri en Albano. Hoeven met al haar teams. Oud Gastel en Stampersgat met de mensen van de WhatsApp groepen. Ja, zelfs Bosschenhoofd is er met een jong duo dat ook hier buurtpreventie gaat opstarten.



Ries Rommens staat namens de organisatie bij de ontvangst. "Iedereen komt hier letterlijk over de rode loper binnen. Kwestie van waardering;' zegt hij. Van den Oever meent in ieder geval dat het gevoel van veiligheid bij de inwoners door deze mensen groter wordt.



"Het geeft menigeen een veilig gevoel als je weet dat de (over) buurman een oogje in het zeil houdt. Je mag gerust stellen dat de sociale cohesie in de wijken versterkt wordt."