Buurthuizen Roosendaal zien ommezwaai subsidie wel zitten

ROOSENDAAL - Het plan van wethouder Inge Raaijmakers om de elf buurthuizen in de gemeente Roosendaal voortaan op een andere manier te gaan subsidiëren, is goed gevallen bij de besturen van de dorps- en wijkhuizen.

,,Met het plan is de gemeente een heel goede weg ingeslagen”, zegt voorzitter Peter van Steekelenburg van dorpshuis De Geerhoek in Wouw. In het voorzittersoverleg van de buurthuizen is het plan vele malen besproken.

Samengevat gaat de gemeente de subsidie aan de buurthuizen splitsen in een bedrag voor de instandhouding van het gebouw en een component voor het organiseren van activiteiten. ,,We hadden een in beton gegoten subsidieregeling op basis van het aantal vierkante meters”, zegt Van Steekelenburg. ,,Nu is de Geerhoek het grootste dorpshuis. Dat leverde dus de meeste subsidie op. Maar omdat we weinig huur betaalden werd de subsidie toch weer 30.000 euro gekort. Dat oude systeem had veel oneigenlijke effecten.”

Quote Met het plan is de gemeente een heel goede weg ingeslagen Peter van Steekelenburg, Dorpshuis De Geerhoek, Wouw

Het totale subsidiebedrag voor de buurthuizen gaat omhoog van 5 ton naar 650.000 euro. Dat is bijna 60.000 euro per buurthuis. ,,Omgerekend 8 euro per persoon. Dat is minder dan voor sport, cultuur, sociale zaken of onderwijs. We moeten nu ook onze activiteiten gaan organiseren. Gelukkig is er een format voor zo’n activiteitenplan. De buurthuizen doen veel samen. De saamhorigheid is prima”, weet Van Steekelenburg.

Nog efficiënter

De opdracht van wethouder Raaijmakers was ook om de drempel voor een bezoekje aan een buurthuis weg te nemen. ,,Die drempel is laag. Iedereen komt al in het buurthuis. We gaan het nu alleen nog efficiënter doen.” Het probleem, ook in Wouw, zal zijn hoe de dorps- en wijkhuizen de mensen kunnen bereiken die eenzaam thuis zitten.

Samengevat zien de buurthuisvoorzitters het plan in het algemeen wel zitten. ,,Een goed doordacht plan en de gemeente heeft hulp aangeboden bij de uitvoering”, besluit Van Steekelenburg.