Buurthuizen blij met nieuw plan voor verdeling subsidies, maar er moet wel geld bij

Dat zegt Peter van Steekelenburg, voorzitter van het Wouwse dorpshuis De Geerhoek, die ook deelneemt aan het overleg met de voorzitters van andere buurthuizen in de gemeente. ,,Als we echt recht aan onze sociale functie willen kunnen doen, moet er meer geld bij, zodat de buurthuizen ruimte krijgen om meer te organiseren.”

Er wordt al een tijd nagedacht over een nieuwe aanpak van de subsidies voor de elf buurthuizen. De Wieken, Bergspil, ‘t Dijksteeke, Keyenburg, Buurthuis Kalsdonk, Huis van de Westrand, De Schalm (Heerle), ParelMoer (Moerstraten), Nisipa (Nispen), De Geerhoek (Wouw) en De Spil (Wouwse Plantage) hadden een paar jaar geleden nog 1,9 miljoen euro te verdelen. Nu is dat 500.000 euro.

Quote Nu zijn we te afhanke­lijk van horeca-inkomsten Peter van Steekelenburg, De Geerhoek

‘Een hele puzzel’

Daardoor was er (te) weinig geld voor onderhoud en dreigde een aantal buurthuizen zelfs kopje onder te gaan. Dat mocht niet gebeuren, vond ook de gemeenteraad. Dus werd een groot onderzoek besteld bij een adviesbureau uit Den Haag. De conclusies daarvan liggen er al sinds maart, maar door de coronacrisis duurde het langer voordat de uitkomsten met de buurthuizen konden worden besproken.

Dat is intussen wel gebeurd, en volgens Van Steekelenburg ligt er een mooi plan, waar gemeente en buurthuizen samen aan gewerkt hebben. Voordat daar concreet beleid van is gemaakt, is er nog een hele puzzel te leggen, benadrukt hij. Maar hij kijkt met vertrouwen naar de basis die er nu ligt.

Nieuwe opzet

Nu wordt de subsidie nog opgehangen aan zaken als het aantal vierkante meters in het gebouw. In de nieuwe opzet die vanaf 2022 moet ingaan, wordt gekeken naar wat het onderhoud van het gebouw kost, en voorál: wat een buurthuis bijdraagt aan de sociale samenhang in buurt of dorp.

Om dat te meten, wordt per buurt of dorp door de gemeente een plan gemaakt met wat er nodig is om de leefbaarheid naar een hoger niveau te tillen. ,,Logisch, want in Kalsdonk spelen hele andere dingen dan in Wouw”, zegt Van Steekelenburg. ,,En wij willen ook gewaardeerd worden op wie we zijn en wat we doen.”

‘Minder afhankelijk van horeca’

Maar om dat goed te kunnen uitvoeren, moet er een substantieel bedrag bovenop die vijf ton komen, zegt hij. ,,Nu zijn we te afhankelijk van horeca-inkomsten, die dekken de helft van onze kosten en zijn bepalend voor wat we aan extra activiteiten kunnen doen. Dat moet anders, zodat we ons volledig kunnen concentreren op waarvoor we bestaan. In Wouw is er bijvoorbeeld, behalve sport, voor jongeren weinig te doen. Als we dat aanbod willen vergroten, hebben we wel professionele ondersteuning nodig.”