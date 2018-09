Buurtgezinnen ook in Roosendaal van start

Buurtgezinnen.nl biedt ondersteuning door vraaggezinnen te koppelen aan steungezinnen.Steunouders zijn ervaren ouders die bereid zijn om een kind van een ander te helpen. Ze helpen het vraaggezin door te ondersteunen bij de opvoeding. In ruim 25 gemeenten in heel Nederland is buurtgezinnen.nl al bezig als onafhankelijke stichting.

Miranda van Houwelingen is sinds juni bezig met de voorbereidingen met de verschillende hulporganisaties in Roosendaal. “Gezinnen die behoefte hebben aan ondersteuning, de vraaggezinnen, worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven, de steungezinnen. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen. De ervaren ouders kunnen een kind af en toe een weekend, een middag of avond op vangen of een rustige huiswerkplek te bieden. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd."

Van Houwelingen heeft eerst met de verschillende instanties onderzocht waar de problemen liggen en is nu op zoek naar steun- en vraaggezinnen in Roosendaal. ,, Je moet het zien als een van de instrumenten om mensen in problemen te helpen. Ik verwacht dat we ongeveer op twintig tot dertig gezinnen gaan uitkomen."

Wethouder René van Ginderen vindt dat ieder kind een warme en fijne jeugd moet hebben. ,,Ook in Roosendaal wonen gezinnen die het zwaar hebben. Het zijn vaak alleenstaande ouders met meerdere kinderen of kinderen met een beperking. Maar natuurlijk zijn er ook problemen binnen vluchtelingengezinnen. De problemen gaan vaak samen met weinig financiële middelen of een beperkt eigen sociaal netwerk. Problemen binnen het gezinnen stapelen zich soms op. Dan kan het te veel worden en blijft er weinig tijd en aandacht over voor de kinderen. "

,, De gemeente wil samen met Buurtgezinnen.nl er voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Het liefst toch in hun eigen gezin en door elkaar te helpen voorkom je dat er professionele hulp moet worden ingeschakeld. En voor veel ouders geldt nog altijd dat wanneer het met de kinderen goed gaat, het met de ouders ook goed gaat.”

Families die mee willen doen aan het project als steun- of vraaggezin kunnen een mail sturen naar miranda@buurtgezinnen.nl. Bij Van Houwelingen kan ook een exemplaar worden opgevraagd van het boekje “Opvoeden doen we samen”.

Voor meer informatie over Buurtgezinnen.nl in Roosendaal is er een website Buurtgezinnen.nl of kijk op de facebookpagina Buurtgezinnen.nl in Roosendaal.