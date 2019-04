Buurtcomité Kalsdonk wacht ontwikkelingen Meubelhal en Poolse supermarkt af

Informatie-avon­den Bravis over nieuw ziekenhuis bij Bulkenaar in Roosendaal

14:02 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Zoals eerder aangekondigd belegt de raad van bestuur van Bravis ziekenhuis twee informatie-avonden voor inwoners over het besluit om de nieuwe hoofdvestiging bij Bulkenaar in Roosendaal te bouwen. De twee bijeenkomsten worden op maandag 13 en dinsdag 21 mei gehouden in De Geerhoek aan de Kloosterstraat in Wouw. Aanvang 19.00 uur.