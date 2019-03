Buurtbewoners Pagnevaart: ,,Laat Lidl daarna het langverwachte park maar aanleggen.‘’

Diezelfde buurt is nu verrast door de vergunningaanvraag. In de wijk Pagnevaart is een belangenorganisatie Samenstichting in oprichting. Pim Kantebeen is bij de oprichting betrokken. Hij vindt dat Lidl wisselgeld moet betalen voor het gebruik van de groenstrook middenin de wijk. ,,Want als Lidl tijdelijk gebruik wil maken van de Brink dan gaat dat ten koste van de leefbaarheid in onze wijk. Voor de buurt is het belangrijk dat tijdelijk ook echt tijdelijk is en dat de overlast beperkt blijft.‘’