Buurtbewoners Neerstraat zijn containermuur in achtertuin helemaal beu: ‘Alles zonder overleg’

Raadslid Ruud Beerendonk stapt per direct over van CDA naar VVD

20 juli STAMPERSGAT - Raadslid Ruud Beerendonk sluit zich per direct aan bij de VVD-fractie in de gemeente Halderberge. De 60-jarige inwoner uit Stampersgat kwam drie jaar terug met voorkeurstemmen voor het CDA in de gemeenteraad. ,,Een lastig besluit. Van huis uit stem ik mijn leven lang al VVD. Toch is het dankzij de lokale CDA-afdeling dat ik in aanraking ben gekomen met de lokale politiek.‘’