Buurt, politiek én initiatiefnemers Campus A58 hameren op truckverbod op stuk Bredaseweg

‘Steek een middelvin­ger op naar de schoon­heids­nor­men’

20:40 Sinds een aantal jaren is body positivity een belangrijke beweging op sociale media. De boodschap: vergeet diëten, vergeet obsessief sporten en hou van je figuur. Danielle Heemskerk uit Breda is expert lichaamsbeeld en eetbuien en eigenaar van Bureau Body Positive. ,,Onzekerheid over je uiterlijk kan je hele leven beheersen.”