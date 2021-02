Buurt nieuwe Bravis ziekenhuis: geen trek in ‘Ziggo Dome’ voor de deur

Eigen GGZ-steun­punt voor Mar­kland-scho­len: ‘Leerlingen hebben echt last van zo lang thuiszit­ten’

21 februari OUDENBOSCH/ZEVENBERGEN - De scholen van het Markland College in Oudenbosch en Zevenbergen krijgen vanaf volgende maand een eigen GGZ-steunpunt. Volgens Michiel Maas, rector in Oudenbosch, is dat nodig omdat de coronacrisis bij veel leerlingen zijn tol begint te eisen.