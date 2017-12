Buurt in actie tegen onoverzichtelijk fietspad in Weihoek: 'Is planologische blunder'

ROOSENDAAL - Voor bewoners van de Meeuwberg en de Morelberg is de maat vol. Zij willen dat er iets gedaan wordt aan het in hun ogen onoverzichtelijke fietspad dat dwars door hun wijk de Weihoek loopt.

Wat is nou eigenlijk het probleem?

Volledig scherm © Maps4news Op dat fietspad liggen zo'n acht kruispunten met de Morelberg en de Meeuwberg. Automobilisten hebben amper zicht op die kruisingen, omdat het pad pal langs de woningen loopt. Gevolg: bijna iedere week vindt er wel een (bijna-)ongeluk plaats, zegt Leon Kurvers, namens de 44 huishoudens van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van de Meeuwberg. ,,We vinden het genoeg geweest, er moet iets gebeuren. We moeten niet wachten tot het een keer echt misgaat.''

Waarom komt de buurt nu in actie?

Aanleiding is het laatste ongeluk van woensdag 6 december. Daarbij werd raadslid Ton Schijvenaars van de Nieuwe Democraten - die aan de Meeuwberg woont - door buurtgenote Marijke Uit de Haag aangereden. Voor Kurvers was dat ongeluk de druppel. ,,Ik kan de volgende zijn die dit overkomt.'' Schijvenaars heeft politieke vragen over de situatie gesteld.

Wat wil Kurvers gaan doen?

Hij is begonnen met het verzamelen van ervaringen van medebewoners, om een soort zwartboek aan te leggen dat de noodzaak van maatregelen moet aantonen. ,,Ik kom zonder moeite al aan tientallen incidenten.'' Kurvers doet dit namens de VvE van de Meeuwberg, Uit de Haag probeert haar VvE van de Morelberg (Bosbeekbruggen, 30 woningen) ook aan boord te krijgen. Kurvers: ,,Samen vertegenwoordigen we 75 huishoudens, dat geeft wel aan dat het ons menens is.''

Hoe is dit volgens de buurt op te lossen?

De oplossing is volgens Kurvers simpel. ,,Schaf het fietspad af, maak er een voetpad van. De wegen zijn breed en rustig genoeg voor fietsverkeer.'' Een ander oplossing is het fietspad wat verder naar het oosten verplaatsen, zodat automobilisten meer overzicht krijgen. Kurvers: ,,Daar is plek genoeg voor, maar dat is een dure oplossing.''

En wat vindt de gemeente?