Buurt- en dorpshuizen blijven dicht in Roosendaal

Alleen voor activiteiten voor kinderen, zoals onderwijs en kinderopvang, gaat de voordeur van het slot.

Dat zegt Peter van Steekelenburg, bestuursvoorzitter van De Geerhoek in Wouw. Hij volgt de ontwikkelingen ook al geruime tijd als lid van het voorzittersoverleg met de andere wijkhuizen. Het trieste van de huidige sluiting is dat het juist weer een beetje begon te lopen in de buurthuizen. ,,Tot vorige week was het overal crescendo. De activiteiten werden weer opgestart, de mensen kwamen weer.”

Volledig scherm Glamour Bingo in buurthuis Keijenburg, bomvolle zaal. Zo ging dat in 2019. © Pix4Profs/Gerard van Offeren

Een stuk strakker

Vorige week trok de regering de teugels een stuk strakker aan. De voorzitters kwamen weer in aller ijl bij elkaar. ,,Na het overleg waren we het in grote lijnen eens dat de buurthuizen dicht moesten gaan.” Er waren besturen die volgens Van Steekelenburg aantoonden dat het bij hen wel mogelijk was activiteiten te houden, maar de voorzitters trokken toch één lijn.

Quote De tekorten zullen blijken uit de jaarreke­ning 2020. Terwijl het er tot vorige week nog goed uitzag Peter van Steekelenburg, De Geerhoek, Wouw

In sommige wijkhuizen zijn voorzieningen als basisscholen of kinderopvang gehuisvest. Die blijven open. Zoals in De Geerhoek ook de kinderdansgroep gewoon blijft trainen.

Volledig scherm Zeven jaar geleden. Modeshow in Wijkhuis West in Roosendaal. © PETER VAN TRIJEN

Kasboeken

Hij vreest de gevolgen voor de kasboeken wel. In Wouw zal het tekort al gauw oplopen tot 25.000 euro. Daarom is hij blij dat de gemeente nadenkt over extra compensatie, bovenop de 78.000 euro die Roosendaal van het Rijk krijgt om de elf wijkhuizen te ondersteunen in coronatijd. ,,De tekorten zullen blijken uit de jaarrekening 2020. Terwijl het er tot vorige week nog goed uitzag.”

Improvisatie en fantasie

Is er ook gesproken over het open blijven van de dorpshuizen? Peter van Steekelenburg: ,,Dat is aan de orde geweest. Maar een grote meerderheid koos voor sluiting.” Waarbij enige onduidelijkheid over de regels ter tafel kwam. ,,Is De Geerhoek één gebouw? Er zijn verschillende zalen en meerdere ingangen. Met veel improvisatie en fantasie hadden we open kunnen blijven, maar dat doen we niet.”

Volledig scherm Ontmoetingsdag voor ouderen in 2015 in De Vaart in Rucphen. © peter van trijen/het fotoburo

Tune In

In Rucphen heeft de gemeente een brief gestuurd naar alle besturen van dorps- en wijkhuizen. Daarin staan alle regels zoals die vorige week zijn afgekondigd. De besturen zijn autonoom. Woordvoerder Lisette Timmerman: ,,De gemeente geeft geen advies over het sluiten of open blijven.” In Oudenbosch is jongerencentrum Tune In gewoon geopend, zij het met inachtneming van de RIVM-regels.

Wat mag en wat mag niet in het wijkhuis? De regels voor buurt- en dorpshuizen in het gebied van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Biljarten Biljarten mag in groepjes van vier. Er moet ten minste 1,5 meter afstand gehouden worden tussen de personen. Ook tussen de groepen met minstens 1,5 meter zijn. Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de groepjes en er mag niet gemengd worden. Er moeten maximaal dertig personen in één ruimte. Yoga Daarvoor gelden dezelfde regels als voor het biljarten: groepjes van vier, ten minste 1,5 meter afstand van elkaar. Duidelijke afbakening en afstand tussen de groepen. Er mag niet gemengd worden en maximaal dertig personen in één ruimte. Kaarten en bingo Wederom maximaal dertig personen in één ruimte met 1,5 meter tussen de personen. Er mag geen horeca open zijn. Ook geen koffie of thee op tafels. Personen dienen te reserveren, er is een gezondheidscheck en zij worden geplaceerd. Dansles Dansles valt onder sport. Dus in groepjes van vier, 1,5 meter tussen de personen en afbakening van groepjes. Eten en drinken De horeca is gesloten om zo min mogelijk contact tussen mensen te laten plaatsvinden en te zorgen dat mensen niet dicht op elkaar gaan staan, bijvoorbeeld bij het koffieapparaat. De noodverordening van de Veiligheidsregio zegt niet of het zelf meenemen is toegestaan. Gezien de achterliggende gedachte van de verordening, het voorkomen van besmettingen, is het uiteraard de vraag of je dit moet willen. Daarnaast zijn ook de huisregels van kracht.