Buurt en Campus A58 recht tegenover elkaar bij rechtbank over megahal: ‘Waarom zo’n hoge muur nóg hoger maken?’

De pony's van de RijeRij mogen weer hun rondje Pagnevaart­bos maken

2 februari HOEVEN - Lilian Versteeg verkeerde eigenlijk in de veronderstelling dat het vaste paardenritje door de bossen van Pagnevaart nog steeds was toegestaan. Maar de ontheffing, die de eigenares van klein paarden en ponybedrijf RijeRij ooit kreeg, was al lang en breed verlopen.