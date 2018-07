Buurt blij met kabelbaan op speelveldje in Wouw

Geef uw mening Komt de robot niet te dichtbij?

9:53 De robot kan al stofzuigen, ouderen helpen, maar ook onze banen stelen. En binnenkort kan hij zelfs in ons bed belanden. De Bredase ondernemer Niels van der Voort is namelijk van plan een seksrobot op de markt te brengen die ook kan praten. Komt de robot zo niet erg dichtbij, als bedreiger van ons privéleven? Of kan de robot ons bestaan verrijken en een stuk makkelijker maken?