Buslijn 312 stopt nog één keer in Rucphense kernen: ‘geen openbaar vervoer voor 14.000 mensen’

De KBO-afdelingen in Sprundel en St. Willebrord en Dorpswerk Sprundel zijn op zoek naar een alternatief voor buslijn 312. Arriva en de provincie willen namelijk dat de bus nog maar één keer in de kernen stopt: bij de bushalte die bij de rotonde komt waar vroeger de Willebrordse tennisvereniging Rico zat. Daarmee verdwijnen bushaltes in de kernen, en daar zijn de Sprundelse en Willebrordse KBO’s en het Dorpswerk Sprundel het niet mee eens.



,,Zo worden 14.000 mensen onttrokken aan het openbaar vervoer. Dan worden ze afgezet bij de rotonde en moeten ze nog kilometers lopen naar het centrum’’, vertelt Adrie van Ginneken van het dorpswerk. Hij is in gesprek met de gemeente Rucphen voor een oplossing. De ouderenbonden en het dorpswerk willen graag een alternatief bij De Lanteern en Heide­stede in St. Willebrord én bij Dorpshuis de Trapkes in Sprundel.