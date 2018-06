Busje ramt boom en eindigt in sloot in Rucphen, weg bezaaid met brokstukken

RUCPHEN – Een bestuurder van een busje heeft zaterdag in alle vroegte een lichte ravage veroorzaakt op de Rucphenseweg in Rucphen. Het voertuig raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, ramde een boom en eindigde vervolgens in de sloot.