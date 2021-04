Burgers moeten voorlopig zelf afval blijven scheiden

ROOSENDAAL - De Roosendaalse burger moet huishoudelijk afval voorlopig zelf blijven scheiden. Een onderzoek heeft aangetoond dat nascheiding, waarbij al het afval in één bak gaat en pas bij de afvalverwerker in verschillende stromen wordt gescheiden, niet gaat werken in Roosendaal.

Het systeem van nascheiding staat nog in de kinderschoenen. Als het in de toekomst goed werkt, wil wethouder Klaar Koenraad best onderzoeken of het iets voor Roosendaal is.

Dat is de uitkomst van de vergadering waarin de gemeenteraadsfracties spraken over rapport ‘Bronscheiden versus nascheiden’ dat Saver heeft uitgevoerd. Het restafval wordt nu om de vier weken thuis opgehaald. Ook kunnen afvalzakken in ondergrondse containers worden gegooid. Ook plastic wordt opgehaald.

Op de keper beschouwd

De vraag was: als de burgers nou alles in één kliko gooien en de scheiding van het afval overlaten aan Saver of een andere inzamelaar, wordt er dan op de keper beschouwd méér afval gescheiden? Volgens het onderzoek van Saver niet. Omdat het onderzoek juist in opdracht van Saver is uitgevoerd, twijfelen sommige fracties aan de onafhankelijkheid.

Volledig scherm In deze afvalbunker in Amsterdam komt het huishoudelijk afval samen, waarna nascheiding volgt. In de installatie worden o.a. kunststoffen, drankenkartons, metalen en organische fractie van elkaar gescheiden met behulp van zeven, magneten en infraroodscheiders. © Hollandse Hoogte / Mariette Carstens

Spijt

Wethouder Koenraad (GroenLinks) zei nogmaals dat ze spijt heeft van de gang van zaken rond het contract met Saver. Zonder dat de gemeenteraad het wist is dat contract verlengd. Om toekomstige vergissingen te voorkomen kwam de VLP met het idee een compleet uitgewerkt tijdpad voor de komende jaren uit te zetten. Met daarin alle data over evaluaties, contracttermijnen en meer.

De Roosendaalse Lijst hoopt dat er wat rust komt in het afvaldossier. Zodat mensen kunnen wennen aan het systeem dat ruim een jaar geleden is geïntroduceerd. Dat zag ook wethouder Koenraad wel zitten. Wel kondigde ze aan iets te willen doen aan de zakken plastic afval die het straatbeeld nu nog vaak ontsieren. ,,In Tolberg, Nispen en Wouw worden nu ondergrondse containers geplaatst. Ik kan de bovengrondse containers die overblijven verven en in de wijken zetten voor plastic afval.”