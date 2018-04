Burgemeesters vooraf niet ingelicht over terreurarrestaties

De burgemeesters van Halderberge, Essen en Roosendaal waren van te voren niet ingelicht over de terreurarrestaties afgelopen maandag in hun gemeenten. 'De diensten zullen er hun redenen voor hebben gehad'

Maandagochtend in alle vroegte. Consternatie in de Spuilaan in Oudenbosch waar een arrestatieteam in alle vroegte twee Marokkaans-Nederlandse broers van hun bed licht. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het beramen van een mogelijke aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam.

'Ongeloof'

Jobke Vonk, ruim een jaar burgemeester van Halderberge, weet dan nog van niets. Ze wordt kort daarop door de politiediensten op de hoogte gebracht van de anti-terreuractie in haar gemeente. ,,Wat ik toen dacht? Ik denk net als een ieder ander. Ongeloof dat zoiets opeens zo dichtbij komt.’’

Boos dat ze pas na de actie werd geïnformeerd is ze niet, zegt Vonk. ,,Of ik het niet eerder had willen weten? Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. We zijn nog in het stadium dat de gebeurtenissen bij ons aan het indalen zijn. Maar de politiediensten zullen hun redenen hebben gehad om mij pas zo laat informeren.''

Wél vooraf ingelicht

Vonk's collega in Bergen op Zoom, burgemeester Frank Petter, kreeg vorig jaar ook met een terreurverdachte binnen zijn gemeentegrenzen te maken. Ín tegenstelling tot Vonk werd hij van tevoren wél ingelicht door de landelijke politiediensten. Petter wist maandenlang van het bestaan van de verdachte in zijn gemeente voordat deze werd opgepakt.

Maar noch Vonk, noch de burgemeesters van Roosendaal en die van het Belgische Essen waar maandagochtend ook terreurverdachten werden aangehouden in verband met een mogelijke aanslag op het Turkse consulaat, waren van te voren op de hoogte gesteld.

'Meerwaarde'

,,Natuurlijk wil ik graag alles weten. En liefst nog wat eerder'', reageert de Essense burgervader Gaston van Tichelt. ,,Maar we moeten wel rationeel zijn. Als het geen meerwaarde heeft om mij van tevoren te informeren, dan kan ik me goed voorstellen dat de Nederlandse autoriteiten dat niet doen.''

De arrestaties waren groot nieuws in Nederland, in België veel minder, ervoer Van Tichelt. ,,De media heeft zich er hier nauwelijks mee bemoeid. Maar ja, het is dan ook een Nederlands onderzoek. Maar omdat er ook in onze gemeente een verdachte is aangehouden, wil ik er wel het fijne van weten. Ik heb de autoriteiten om meer context gevraagd.''

'Normaal'

Dat de burgemeesters van tevoren niet op de hoogte waren gesteld van de arrestaties is heel normaal, beweert Wim de Bruin van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. ,,Dat doen we eigenlijk nooit. Het gaat hier om een strafrechtelijk onderzoek niet direct iets waar je openbare bestuurders bij betrekt.''

En die terreurverdachte in Bergen op Zoom dan, waar de burgemeester wel van op de hoogte was? ,,Dat zegt me niets'', reageert De Bruin. ,,Gelooft u mij, openbaar bestuurders vooraf informeren doen wij in dit soort zaken in de regel niet.''

Gesprek met Marokkaanse gemeenschap