Burgemeesters Midden- en West-Brabant geven toestemming aan winkels en horeca om zaterdag open te gaan

oproep / poll Dry January, of ander goed voornemen gemaakt voor '22? Laat het ons weten

Nog een paar dagen en dan is Dry January - nul alcoholconsumptie in de maand januari - alweer half voorbij. Dit jaar hebben zo'n 25.000 mensen via ikpas.nl aangegeven dat ze in januari geen alcohol willen drinken. Oud-voetballer John de Bever fungeert als boegbeeld van de campagne.

10 januari