Burgemeester wil sociale dienstplicht voor jongeren na vuurwerkrellen in Roosendaal

Hij stelt dat de sociale dienstplicht moet gelden voor zowel jongens als meisjes en voor ‘jongeren van alle nationaliteiten’. Jongeren zouden volgens Van Midden een jaar lang moeten werken in de zorg, bij een bejaardentehuis, in het verkeer of in een buurthuis.

Ontwikkelen

Volgens Van Midden kan dat bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren: ,,Je ziet dat van alle jongeren maar een klein deel gaat studeren. Die leren in hun studententijd zich te ontplooien, te netwerken. Jongeren die recht vanuit school gaan werken, missen dat. Die groep voelt zich direct minder bij de samenleving betrokken en is sneller geneigd te kiezen voor het 'snelle geld’: criminaliteit. Maar ook groepsgedrag, zoals we hier in Roosendaal mee hebben gemaakt.’’



Door alle jongeren te verplichten zich een jaar lang met elkaar in te zetten voor de samenleving, kunnen zij zich op dat vlak in alle vrijheid ontwikkelen, denkt Van Midden: ,,Want je doet dit mét je leeftijdsgenoten. Dat zorgt niet alleen voor respect voor dat werk, het zorgt ook voor goede onderlinge binding. Tegelijkertijd denk ik dat dit ook geweldig zou helpen bij de capaciteitsproblemen in bijvoorbeeld de zorg.’’

Vuurwerk

Van Midden komt met zijn oproep nadat jongeren eind vorige maand voor overlast in een aantal wijken in Roosendaal hadden gezorgd. Het was dagen achtereen onrustig door groepen jongeren die vuurwerk afstaken en brand stichtten.

De burgemeester zegt tegen Nieuwsuur dat hij er een intensieve gespreksronde op heeft zitten met de inwoners van vijf wijken. Die wijken gingen na de vuurwerkrellen tijdelijk op slot voor buitenstaanders.

Van de gesprekken met bewoners heeft Van Midden naar eigen zeggen veel opgestoken. ,,Het belangrijkste is dat eigenlijk iedereen is geschrokken. Zelfs de jongeren zeggen: ‘Dit was eigenlijk te gek. Dit was niet leuk meer’.”

Den Haag

De invoering van zo'n sociale dienstplicht kan Roosendaal echter niet zelf invoeren. Dat besluit zal landelijk genomen moeten worden. Van Midden: ,,Ik loop al langer met dit idee rond, maar dit zal Den Haag moeten besluiten.’’ Of Van Midden daar een rol voor zichzelf in ziet? ,,Ik wil best de aanvoerder hierin zijn, maar voorlopig ligt mijn focus volledig op Roosendaal.’’