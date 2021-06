Burgemeester Van Midden over verbod grote schermen: ‘Stop met hier krampachtig aan vast te houden’

Oren uitspuiten, wond hechten? Niet meer naar de huisarts, maar naar de doktersas­sis­tent

12 juni ROOSENDAAL - Herkent u deze ergernis? Even bellen met de huisarts voor een afspraak en tien minuten later sta je nog in een telefonische wachtrij. Frustrerend voor de patiënt, maar net zo vervelend voor doktersassistenten die veel meer in hun mars hebben dan telefoontjes aannemen.