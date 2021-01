Burgemeester Van Midden: ‘Op een aantal incidenten na in Langdonk is het rustig gebleven in Roosendaal’

ROOSENDAAL - De jaarwisseling is in de gemeente Roosendaal ‘over het algemeen rustig verlopen', zo laat de gemeente weten in een persbericht. Burgemeester Han van Midden geeft aan blij te zijn dat het vrijwel overal rustig is gebleven. Hoe groot de aangerichte schade is, wordt nog onderzocht.

De uitzondering op de regel was de wijk Langdonk in Roosendaal. Daar werden meerdere branden gemeld, waarbij onder ander twee auto's het moesten ontgelden. Daarnaast werd er in de wijk ook veel vuurwerk afgestoken.

,,Ik ben enigszins ontdaan door de gebeurtenissen in Langdonk", laat burgemeester Han van Midden weten. ,,Ik had écht anders verwacht en de wijk een rustiger jaarwisseling gegund, na de gebeurtenissen en inspanningen in de afgelopen weken. We nemen dit uiteraard mee in het onderzoek waar de gemeenteraad om heeft gevraagd. En we blijven in 2021 én daarna inzetten op het aanpakken van de ordeverstoorders en verbetering van de sociale en fysieke structuur van de wijken.”

Bedanken

Ondanks deze negatieve uitschieter was Van Midden vooral positief over hoe de jaarwisseling in zijn gemeente is verlopen, juist ook vanwege de eerdere overlast in de stad. ,,We waren, met de recente ervaringen van de vuurwerkonlusten in het achterhoofd, maximaal voorbereid dit jaar. En gelukkig is het, op een aantal vervelende incidenten in Langdonk na, overal rustig gebleven. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee, en ik wil iedereen die daaraan heeft bijgedragen hartelijk danken.”

Burgemeester Han van Midden (Roosendaal) © Gemeente Roosendaal