Burgemeester sluit woning in Roosendaal voor halfjaar na vondst harddrugs

Sint Willebrord staat centraal in docu Tygo in de GHB: ‘Het is hier zo'n groot probleem’

9:43 SINT WILLEBRORD - Wijkagent Fred van Opstal uit Sint Willebrord vertelt maandagavond hoe ernstig het drugsprobleem is in West-Brabant. In de documentaire Tygo in de GHB laat hij zien hoe zijn plaats lijdt onder de vele gebruikers. ,,Waarom juist hier?”, vraagt Tygo Gernandt aan de Brabantse wijkagent.