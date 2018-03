Burgemeester sluit pand in Oud Gastel na aantreffen hennepkwekerij

Gewonden van grote brand Hoeven zijn vader en zoon: 'ik hoorde Help! Help!'

12:08 HOEVEN – De Korte Bunder in Hoeven is koud, vrijwel verlaten en ligt vol roetdelen. Achter een woonhuis staat de uitgebrande loods, die in de nacht van woensdag op donderdag vlam vatte. Twee bewoners, de eigenaar en zijn zoon, raakten gewond. De oudere man ligt naar verluid in het brandwondencentrum Beverwijk.