Burgemeester sluit loods in Wouw na vondst hennepkwekerij

Op 7 mei deed een drugssquad een inval in het bedrijfspand tijdens een grote politieactie. De kwekerij was een van negen wietplantages die werden opgerold die dag. Er stonden op dat moment 134 plante. Ook werd er 12 kilo aan gedroogde henneptoppen gevonden.

Gevaar voor de omgeving

Niederer laat weten dat met de sluiting van het pand hij het pand uit het criminele circuit wil halen: ,,Een hennepplantage is nooit onschuldig. Er gaat veel crimineel geld in om. Vaak legt men onbetrouwbare elektrische installaties aan. Zo was er ook hier sprake van fraude en werd er buiten de meter om stroom afgetapt. Meestal is dat niet zonder gevaar voor de omgeving.”