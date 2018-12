Burgemeester sluit loods in Roosendaal voor een jaar na heroïnevangst

De sluiting gaat per direct in. De eigenaar van de loods is op de hoogte gebracht van de gedwongen sluiting. Niederer wil met de sluiting een signaal afgeven. “Ik wil de openbare orde en veiligheid zoveel mogelijk waarborgen. Dit zijn ernstige misdrijven die veel onrust veroorzaken. De inwoners van onze wijken en dorpen moeten zich veilig kunnen voelen in onze gemeente.”

Een tip van de Italiaanse recherche leidde begin november tot de vondst van twee zakken met twee kilo heroïne. De vrachtwagen die het drugstransport had uitgevoerd, stond in de loods en werd op het moment van de politie-inval uitgeladen. De twee zakken waren een restant van een eerdere lading van bijna 270 kilo heroïne, die al eerder door de Italiaanse politie was onderschept en in beslag was genomen.