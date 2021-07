Burgemeester Roosendaal over vuurwerkrellen: ‘we zijn heel erg veel wijzer geworden’

Het jaar 2020 was voor Alwel vooral een jaar van grote projecten voorberei­den

30 juni ROOSENDAAL - Wie zich blind staart op het aantal nieuwbouwwoningen dat Alwel in 2020 in Roosendaal heeft opgeleverd en aan hoeveel woningen groot onderhoud is gepleegd, zou kunnen concluderen dat de wooncorporatie heeft stilgezeten. Niets is minder waar.