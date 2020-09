Burgemeester Roks krijgt jaar de tijd om te verhuizen naar Halderberge

Toch ligt juist in Halderberge de verhuiskwestie van burgemeesters gevoelig. Geert Huijpen (VVD) bracht oud-burgemeester Giel Janssen in herinnering, die in vier jaar tijd niet van zijn huis wist af te komen en nooit in Halderberge woonde.

Bij de zoektocht naar een opvolger voor Janssen werd in de profielschets meegenomen dat de nieuwe burgemeester snel in Halderberge moest wonen. Dat gebeurde: Jobke Vonk-Vedder had snel een tijdelijk huis in Oudenbosch en woonde daarna in Hoeven. Bernd Roks stelde Huijpen en de rest van de gemeenteraad snel gerust. ,,Het huis is gekocht, we gaan het opknappen en hopen daar vervolgens zo spoedig mogelijk in te trekken.‘’