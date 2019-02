Burgemeester Niederer verwacht niet veel van verruiming Opiumwet

ROOSENDAAL - Burgemeesters hebben op 1 januari ruimere bevoegdheden gekregen in hun strijd tegen drugs. Tot dan toe mochten ze panden sluiten waarin drugs worden verhandeld of waarin drugs aanwezig zijn die voor de handel bestemd zijn.

Sinds 1 januari is die sluitingsbevoegdheid verruimd. Het is nu ook mogelijk panden te sluiten als daarin voorwerpen of stoffen worden gevonden, die duidelijk bedoeld zijn voor productie van harddrugs of grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

Praktijk

De burgemeesters in het politiedistrict De Markiezaten (regio Bergen op Zoom-Roosendaal) onderzoeken momenteel hoe zij die nieuwe regel in de praktijk kunnen gaan brengen. Dat blijkt uit een briefwisseling tussen het Roosendaalse CDA-raadslid Sebastiaan Hamans en burgemeester Jacques Niederer. Laatstgenoemde verwacht overigens niet veel van de maatregel.



Als Niederer het recente verleden in Roosendaal beschouwt, ziet hij dat circa vijf keer per jaar in een pand geen drugs als zodanig worden aangetroffen, maar wel voorwerpen of stoffen, die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Daardoor lijkt de preventieve werking die van de verruiming uitgaat ‘enigszins summier', zoals Niederer het formuleert.

Volledig scherm Burgemeester Niederer van Roosendaal © Still uit video BN DeStem

Drugsafval

CDA’er Hamans denkt dat de verruiming ook van invloed kan zijn op het dumpen van drugsafval. Niederer is het daar niet mee eens: ‘Voorbereidingshandelingen zijn al geruime tijd strafbaar op basis van de Opiumwet. Desondanks vinden er toch vele dumpingen plaats. Derhalve plaats ik vraagtekens bij de eventuele preventieve werking met betrekking tot het dumpen van afval.’