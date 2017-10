Burgemeester Niederer sluit woning Frans Halslaan Roosendaal na vondst drugs

ROOSENDAAL - Burgemeester Niederer sluit een woning aan de Frans Halslaan in Roosendaal voor de duur van een half jaar in de strijd tegen drugs.

In de woning werd door de politie op 17 juli jongstleden een grote hoeveelheid hard- en softdrugs (waaronder xtc-pillen, cocaïne, heroïne en hasj) aangetroffen.

Verder werden er in de woning veel gripzakjes, weegschalen, snijplankjes en voorwerpen waarin in drugs zaten verstopt aangetroffen. De hoeveelheden drugs en aard van de aangetroffen spullen duiden op de handel in verdovende middelen.

De bewoners werden door de politie gearresteerd op verdenking van drugshandel en witwassen. De verplichte sluiting duurt zes maanden en gaat in op 2 november 2017. De woning mag op 2 mei 2018 pas weer in gebruik worden genomen.

Beleid

Volgens de burgemeester past dit in het beleid van de gemeente Roosendaal: "In onze gemeente treden we hard op tegen handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. De leefbaarheid in de wijken en het veiligheidsgevoel van onze inwoners staan immers voorop."