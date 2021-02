Burgemeester Han van Midden hoopt op een eigen priklocatie voor Roosendaal

Waar die precies moet komen en of dat net als in Bergen op Zoom een vaccinatie- én testcentrum moet worden, is niet bekend.

Volgens Van Midden zijn er al verregaande gesprekken met de GGD - verantwoordelijk voor die prikposten - om ook in Roosendaal zo’n centrum te krijgen. ,,Ik vind dat wij dat ook in onze eigen regio moeten hebben en die krijgen we waarschijnlijk ook. We weten nog niet zeker of die ook echt in Roosendaal zelf komt, maar ik hoop van wel.’’

‘Niks zo veranderlijk als vaccinatiestrategie’

Dat is echter nog niet helemaal een gelopen race, moet Van Midden toegegeven: ,,Er is niks zo veranderlijk als de vaccinatiestrategie en -tactiek. Er kunnen opeens honderdduizend vaccins extra geleverd worden of er wordt ineens een ander vaccin toegevoegd, waardoor ook huisartsen gaan vaccineren. Maar ik hoop dat Roosendaal wel een eigen locatie krijgt. Aan gemeente zal het in ieder geval niet liggen, wij geven alle medewerking.’’

Wat gebeurt er in Bergen op Zoom?

In Bergen op Zoom werd dat centrum maandag in gebruik genomen. Op een terrein aan de Wattweg is een enorm test- en vaccinatiecentrum ingericht. Dat kan 3.000 tests per dag afnemen. Het is na de locatie in Breda de grootste vaccinatielocatie in heel West-Brabant.