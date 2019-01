Burgemeester Halderberge vol plannen voor 2019

OUDENBOSCH - Haar gezicht spreekt boekdelen. Het bevalt burgemeester Jobke Vonk-Vedder goed in Halderberge. Ze woont graag in Hoeven.

De burgemeester straalt als ze het over haar bruisende gemeente heeft. In haar nieuwjaarstoespraak was het even omzien, maar vooral vooruitkijken. Daarbij ging het onder andere over raadsprogramma Samen Vooruit, het burgerpanel en de leefomgeving en veiligheid.

Het was behoorlijk druk in het gemeentehuis. Uit alle vijf dorpen was er volk voor de toost op het nieuwe jaar. ,,Vindt u ook dat de tijd zo snel voorbijvliegt? Dat is eigenlijk ook niet zo gek als je ziet hoe ontzettend veel er in onze gemeente gebeurt'', merkte de burgemeester op.

Inwoners

2018 was onder andere het jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Dat leidde tot het raadsprogramma Samen Vooruit tot stand kwam, waarin samenwerking met de inwoners centraal staat.

Vonk-Vedder stelde verder de verkeersveiligheid aan de orde. ,,Ook bij ons neemt het aantal verkeersbewegingen door de groei van de economie toe.''

Ergernis

Wat gaat 2019 zoal brengen? De burgemeester vraagt onder andere aandacht voor de ergernis over te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen.

Ze noemt ook de regionale aanpak van de georganiseerde misdaad. ,,Niet voor niets wordt 2019 al het jaar tegen ondermijning genoemd.''