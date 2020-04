Burgemeester geeft ondernemers via filmpje steuntje in de rug

In het verder lege gemeentehuis richt de Rucphense burgemeester zich in het filmpje rechtstreeks tot de inwoners: ,,Van de ene op de andere dag is de horeca gesloten en moesten ook de sportclubs en sportscholen hun deuren sluiten. Ook voor de nagelsalons, de kapsalons, de schoonheidsspecialisten is het heel moeilijk om hu beroep uit te oefenen.’’ Ze moedigt alle inwoners aan vooral vol te houden.

Vijf over zes

Christiaan Verstraaten van het gelijknamige autoschadebedrijf in Rucphen zegt dat iedere ondernemer vroeg of laat met de coronacrisis te maken krijgt. ,,De horeca al om vijf over zes, een ander over een paar weken, maar ook in oktober of november ondervindt elke sector nog wel gevolgen van corona. Er is alom onzekerheid. Over gezondheid in eerste instantie, maar zeker ook over het voortbestaan van ieders onderneming.‘’