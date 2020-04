Burgemeester en wethouder Halderberge gaan via Facebook live in gesprek met inwoners

Het gaat om vragen waar de gemeente een rol in vervult. Bijvoorbeeld over het hoe en waarom van een noodverordening, maar ook steunmaatregelen voor ondernemers in Halderberge. Maar ook over werkzaamheden in de wijk of de wijze van afvalinzameling kunnen aan bod komen. Persoonlijke of privékwesties zullen onder meer omwille van de privacy niet besproken worden. Ook op medische zaken hebben de bestuurders geen antwoord.