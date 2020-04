Burgemeester en wethouder bevraagd over coronacrisis: ‘wennen op thuis op bank te zitten’

In de hal van gemeentehuis met de fotowand van Halderbergse activiteiten als decor, stonden Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot en wethouder Thomas Melisse de inwoners te woord. En vragen waren er veel. Bijna anderhalf uur wisselden de bestuurders elkaar af in de beantwoording.

Vragen uit bezorgdheid. Wat iemand moet doen als ie gezondheidsklachten krijgt bijvoorbeeld. De burgemeester: ,,Altijd eerst uw huisarts bellen.‘’ Over de Halderbergse inspanningen om noodlijdende ondernemers tegemoet te komen. De wethouder: ,,Dat verloopt via het Werkplein waar dagelijks 300 aanvragen voor de zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) verwerkt worden.‘’

Burgemeester Tilburg

Maar ook: hoe moeten mensen in de buitendienst van de gemeente werken? Of: waarom speelt de burgemeester van Tilburg de baas over alle burgemeesters? Dat laatste valt volgens Van Rijnbach wel mee. ,,Als coördinerend burgemeester heeft burgemeester Weterings van Tilburg wel de noodverordening uitgeschreven. Daar houden alle burgemeester in Brabant zich aan. Maar ieder houdt wel de regie over zijn of haar eigen gemeente.’’

Spaar de sporthalexploitant

Vertegenwoordigers van sportclubs waren benieuwd in hoeverre de zaalhuur van sporthallen doorloopt. Wethouder Mellisse nam het op voor de exploitanten. ,,Als de exploitatie van de club het toelaat, zou ik trouw de huur blijven betalen. Zo houden we de exploitant ook in het zadel en kunnen jullie ook in de toekomst je sport blijven beoefenen.’’

Feitelijk nieuws bracht de burgemeester ook. Dat er tot op heden zestien inwoners positief getest zijn op het corona, wil niet zeggen dat niet veel meer mensen het virus hebben opgelopen. En ook dat de boa's in Halderberge twee boetes hebben uitgedeeld aan jongeren, die het samenscholingsverbod negeerden. ,,Veel gaat goed, maar streng optreden hoort bij de stringente maatregelen die nu van kracht zijn’’, zei Van Rijnbach die eraan toevoegde dat de boa's ook in de weekeinden hun werk blijven doen.

Groot beslag

Melisse en Van Rijnbach-de Groot gaven ook een inkijkje in hun werkdag. Hoewel lopende zaken niet blijven liggen, moesten beiden toegeven dat de crisis een groot beslag legt op hun dagelijkse werkzaamheden. Alleen de werkavonden met vergaderingen vallen weg. ,,Dat ik dan thuis op de bank zit, is voor mijn vrouw wel even wennen‘’, lachte Melisse.