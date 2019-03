Burenruzie over geluid en stank in Rucphen

Politie onder­schept 300 kilo cocaïne en twee Kalasjnik­ovs in Breda, man (38) opgepakt

18:57 BREDA - 300 kilo cocaïne en vijf vuurwapens: de politie heeft vrijdag in Breda een flink drugs- en wapentransport onderschept. De materialen lagen in een verborgen ruimte van een bestelbus opgeslagen, verpakt in dertien sporttassen. Twee van die wapens waren Kalasjnikovs, met bijbehorende munitie. De bestuurder van de bestelbus, een 38-jarige Bredanaar, is aangehouden.