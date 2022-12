Buren zijn niet gerust op snelle terugkeer naar woonblok na explosie: ‘Een nare film, dat was het’

Liefheb­bers schaatsen zielsgeluk­kig over plassen en vennen: ‘Het ijs is helemaal perfect’

WEST-BRABANT - Het beeld is om in te lijsten. Drie eenzame schaatsers die zaterdag hun rondjes draaien op een beschut gelegen bevroren ven in het buitengebied van Halsteren. Eenzaam, maar zielsgelukkig. ,,Het ijs is spiegelglad, helemaal perfect.”

17 december