Buren ’martelcontainers’ Wouwse Plantage geschokt: ’Bizar, ik kan me er geen voorstelling van maken’

Ooit kregen burgemees­ters een schemer­lamp, Heleen ontvangt een achteruit­kijk­spie­gel

12:00 Hoogtepunt van de laatste raadsvergadering voor het reces was een ‘Lang zal ze leven’ voor Heleen van Rijnbach-de Groot. Zeventig lentes jong, maar qua energie kan ze nog met menig kinderburgemeester wedijveren. Al moest ze zaterdag op haar verjaardagsfeest, thuis in Etten-Leur, ongetwijfeld even bekomen van het weerziens met Bernd Roks.