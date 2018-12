Bulgaren op heterdaad betrapt tijdens inbraakpoging in Roosendaal

De inbrekers waren in de veronderstelling dat er omstreeks 09.30 uur niemand aanwezig was in de woning aan de Van Leeuwenhoeklaan. Zodoende begonnen zij met inbreken. Zij zaten er echter compleet naast, want op dat moment was er een huisvriend van de woningeigenaar aanwezig. Toen hij hoogte kreeg van de inbraakpoging, schakelde hij de politie direct in.