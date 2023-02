Buket en Ziya volgen ramp op tv: ‘Ik zie steeds haar ogen, haar smeekbede: vergeet mij niet, alsjeblieft’

COLUMN Met de bus naar je Brabantse dorp: via België en neem je wandel­schoe­nen mee

Als je wilt weten of je in een lief land woont, moet je kijken naar de manier waarop onze overheid omgaat met maatschappelijk voorzieningen die geld kosten. Neem het busvervoer in Brabant. Dit jaar gaat de provincie Noord-Brabant dat opnieuw aanbesteden.

3 februari