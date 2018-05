Buitengebied Oud Gastel: buren bang voor nieuw veebedrijf naast de deur

Daar zitten ze bepaald niet op te wachten, zeiden ze dinsdag bij de Raad van State in Den Haag. Het echtpaar verzette zich daar tegen het bestemmingsplan en vroegen de voorzieningenrechter van de Raad van State met spoed uitspraak te doen.

Burenconflict

Volgens de bezwaarmaker is de agrarische bedrijfsvoering bij de buren al lang verleden tijd en moet op dit perceel de woonbestemming terugkeren. De daar indertijd gevestigde fouragehandel zorgde volgens Van Oers voor veel verkeersoverlast. Het eerste herzieningsplan buitengebied is in oktoboer door de gemeenteraad vastgesteld, na de behandeling van 101 zienswijzen. Aan veel situaties over vorm- en omvang van bouwvlakken is de gemeente tegemoet gekomen. Maar aan de Zegse Steenweg is het burenconflict geenszins de wereld uit.

Volgens de gemeente Halderberge heeft de grond een agrarische bestemming gekregen in het bestemmingsplan uit 2013. Halderberge heeft daar in oktober 2017 de aanduiding ‘grondgebonden veehouderij’ aan toegevoegd.

Zere been

Dat is tegen het zere been van de buren, want die toevoeging was er eerst niet. Volgens de gemeente moest er worden gekozen tussen de aanduiding voor een intensieve veehouder of een grondgebonden veehouderij.

Een intensief veebedrijf is aan de Zegse Steenweg niet toegestaan, dus koos de gemeente voor een grondgebonden bedrijf. Er is al een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe stal. ,,Die komt dicht bij ons te staan'', zegt Van Oers.

Volgens hen kan het nooit een volwaardig agrarisch bedrijf, daartoe is de grondoppervlakte van 2,5 hectare te gering. De gemeente heeft vergunning verleend voor enkele tientallen stuks vleeskalveren en zoogkoeien.