Buitenbaden blikken terug op bitterzoete zomer: ‘Genoten van wie er wél was’

ROOSENDAAL - De hete zomer zou in elk ander jaar topdrukte voor de buitenzwembaden in de regio hebben betekend, maar in 2020 was het niet meer dan een druppel op de gloeiende coronaplaat. Toch bekijken de badmanagers het vooral van de zonnige kant.

,,We hadden het financiële risico vooraf begroot, maar dat is redelijk meegevallen. En we hebben nog een paar fantastisch mooie dagen gehad”, vertelt Amy van Bemmel van De Stok. Maar ook die mooie dagen konden de krater die corona sloeg niet vullen. Normaal kunnen er 1800 mensen binnen, door de maatregelen waren dat er maar 500.

Gouden randje

Er werd dan ook lang getwijfeld of het buitenbad überhaupt open zou gaan, toen het op 1 juli weer mocht. ,,Maar uiteindelijk gaf het maatschappelijk belang de doorslag, omdat veel mensen in de vakantie thuisbleven en andere baden in de regio dicht waren. Achteraf zijn we heel blij dat we die keuze hebben gemaakt. We hebben een leuk seizoen gehad.”

Quote Waar het anders misschien een topjaar was geweest, is het dat nu niet Peter van Ostaden, Splesj

Ook waterpark Splesj in Hoeven ziet een gouden randje aan de zomer, ondanks dat maar maximaal 10 procent van het normale aantal tickets kon worden verkocht, zegt manager Peter van Ostaden. ,,Ik moet zeggen; dat kwam de kwaliteit wel ten goede. Gasten hadden de ruimte en hebben het naar hun zin gehad. Ook wij hebben vooral genoten van wie er wél was.”

Compensatie

Dat waren vooral campinggasten van het aangelegen Molencaten-vakantiepark. ,,Voor hen was het fijn dat ze in de hittegolf gebruik konden maken van het waterpark, maar wij hebben in die periode geen plus op de ticketverkoop gepakt. Vol is vol. Waar het anders misschien een topjaar was geweest, is het dat nu niet.” Het waterpark blijft - anders dan andere jaren - deze maand nog wel in de weekenden open. ,,Dat is een beetje compensatie naar onze gasten, voor het weggevallen voorjaar.”

Geen brandhaard

Blankershove in Oud Gastel besloot in juist in mei al om de deuren hoe dan ook de rest van het seizoen gesloten te houden, maar ook van die keuze heeft manager Roeland Appels geen spijt. ,,Natuurlijk is het raar als het dertig graden is en er in ons bad geen water staat, maar dat wisten we al toen we die zware keuze maakten. We hebben er goed over nagedacht en staan er nog steeds achter.”

Financieel kan hij de gevolgen nog niet exact inzien. ,,We hadden nul inkomsten, dus we zijn er niet beter van geworden. Maar we hebben ook bespaard op de kosten.” Het besluit draaide vooral om de gezondheid, legt hij uit. ,,We wilden geen brandhaard worden. Wij hebben geen vaste activiteiten als aquajoggen of zwemlessen, maar bieden alleen recreatief zwemmen. Dan is het gewoon heel lastig om de regels te handhaven.”