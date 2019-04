Buitenbad De Vijfsprong wordt overkapt: ‘Groot binnenbad met buiten-beleving’

Met die variant denken B en W zwemliefhebbers een uniek alternatief te bieden voor het verouderde binnenbad. ,,Er zijn maar veertien van dit type zwembaden in Nederland", zegt wethouder Martien de Bruijn. ,,In Brabant zijn er drie: in Oosterhout, Breda en Eindhoven.”

Buitenbeleving in binnenbad door schuifpui

Het unieke is dat je een groot binnenbad creëert met een buiten-beleving, omdat je de glazen schuifpuien in de zomer kunt open zetten. Hét argument om voor deze variant te kiezen (en niet voor renovatie van het oude binnenbad of volledige nieuwbouw van een nieuw binnenbad) is de brede gebruiksmogelijkheid, zegt De Bruijn.

Quote Hét argument om voor overkap­ping te kiezen is veel zwemwater voor recreatief zwemmen en een optimale situatie voor de zwemsport Martien de Bruijn, Wethouder gemeente Rucphen

,,Je kunt zo'n voorziening gebruiken als wedstrijdbad, maar je kunt het ook opdelen in kleinere vakken met verschillende temperaturen", legt hij hij. ,,Zo kun je er tegelijkertijd diverse activiteiten laten plaatsvinden en komen we aan wensen van de zwemvereniging en diverse doelgroepen tegemoet.”

Overkappen mag maximaal zes miljoen kosten

Wat het overkappen gaat kosten, is nog onbekend, maar voorlopig wordt uitgegaan van een investering tot maximaal 6 miljoen euro, deels te betalen uit reserves. Een compleet nieuw binnenbad zou volgens De Bruijn nog veel duurder uitvallen en het oorspronkelijke krediet van 3,4 miljoen euro is niet genoeg voor renovatie van het huidige binnenbad.

Volledig scherm In Oosterhout is gekozen voor een uitvoering met sauna. De buitenbeleving is er volgens wethouder De Bruijn niet zoals Rucphen die het liefst ziet, met hele grote glazen schuifwanden. © Pix4Profs/René Schotanus

Vakantiepark zou voor meer zwemklanten kunnen zorgen

Qua exploitatie gaat het college uit van de huidige 55.000 jaarlijkse bezoeken aan het zwembad. Door de komst van een vakantiepark in de Binnentuin zou dat kunnen groeien.

De sporthal plus het oude binnenzwembad worden verkocht met als voorwaarde dat de hal intact moet blijven. ,,Die is op het dak na in goede staat. Het binnenbad zou bowlingbaan of tennisbaan kunnen worden. Dat is aan een nieuwe eigenaar; er is in ieder geval belangstelling voor overname.”

De gemeenteraad beslist 8 mei over de overkappingsvariant. Het vernieuwde buiten- annex binnenbad zou op zijn vroegst in mei 2021 klaar kunnen zijn.