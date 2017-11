Buigen of barsten voor Willebrordse tennisclub Rico

SINT WILLEBRORD - Het is maandag buigen of barsten voor TV Rico uit Sint Willebrord. Het zittende bestuur stopt er in elk geval mee. ,,Het voornaamste agendapunt is letterlijk Vorming nieuw bestuur/liquidatie’’, zegt voorzitter Corné Arnouts over de komende ledenvergadering. Is er niemand om het stokje over te nemen, dan valt het doek voor de tennisvereniging met 250 leden.

De afgelopen twee weken is gekeken of redding mogelijk is. Via een enquête werd de stemming gepeild. Op de kernvraag ‘Wilt u deelnemen?’ konden de leden in verschillende gradaties aangeven of ze zich nog voor Rico wilden inzetten. Dat leverde 27 reacties op, vertelt Arnouts. De voorzitter durft niet te zeggen of daar opvolgers bij zijn. ,,Of er een bestuur te vormen is, moet maandag blijken’’, zegt hij over de ledenraadpleging in De Trapkes.

Vlak voor de meet

Op 16 oktober hoorden zo'n honderd leden hoe het er voor stond met het plan om per 1 april een nieuw tennispark te betrekken aan de Binnentuin in Rucphen. Het bestuur meldde toen dat het ‘vlak voor de meet’ was gestruikeld. Doorslaggevend was de bevinding van de gemeente dat de financiering toch té onzeker was bevonden. Die boodschap ging als een schok door de vereniging. Zeker toen het bestuur er geen brood meer in zag om ter elfder ure een goedkoper alternatief te ontwikkelen. De oorspronkelijke raming van 425.000 euro moest met de helft worden teruggebracht.

Minder aantrekkelijk

Volgens Corné Arnouts en zijn bestuursleden staat zo’n forse hap uit het nieuwbouwplan gelijk aan een garantie voor het afglijden van Rico. Minder banen en slechtere faciliteiten maakt de vereniging minder aantrekkelijk, is de overtuiging. Dat dan weer compenseren met verlaging van de contributie zou het - desnoods stapsgewijs - opbouwen van een volwaardig onderkomen alleen maar verder weg brengen, meent het bestuur.

Crux is volgens hen dat de TV Rico huurder was van de tennishal aan de Vosdonkseweg in Sprundel. Na verkoop en sloop van de hal maakten de leden het seizoen af als ‘gast’ van de TV Etten. Gesprekken over financiering van het nieuwe park verliepen aanvankelijk soepel.

Jobstijding

Na de jobstijding over de financiering liet het bestuur ook het college weten zelf geen toekomst meer te zien. Het opstaan van een nieuw bestuur gold als laatste strohalm. Tot een massale leegloop van de dertig jaar oude TV Rico is het tot dusver niet gekomen. Wel regende het steunbetuigingen en klonk er onbegrip uit raadskringen. Een reactie van het college is niet ontvangen, meldt Arnouts.