Brullende tractormotoren Oud Gastel zwijgen op 4 mei om 20.00 uur

,,Vanzelfsprekend staan ook wij om acht uur 's avonds stil bij de oorlogsslachtoffers‘’, legt Lars Klijs van de pulling-commissie uit. ,,In het programma is een pauze van zo'n twintig minuten voorzien. Op de grote schermen langs de banen zenden we dan de beelden uit van de herdenking op de Dam. Het wordt nog wel een uitdaging om de tweeduizend toeschouwers stil te krijgen, maar we hopen op iets medewerking voor een zo respectvol mogelijke uitvoering.‘’

Weinig meer van een trekker

Geen brullende tractoren dus rond dat tijdstip. Ervoor en erna is het motorgeronk niet van de lucht. Het is de elfde editie van Pulling Gastel en elke keer leggen de KPJ-ers de lat weer een stukje hoger. ,,Van leuk tijdverdrijf met potje bier tot een serieuze wedstrijd, die zich kan meten met de toporganisaties in het land‘’, geeft Klijs de groei weer. ,,In de jubileumeditie zijn we met de overkoepelende NTTO begonnen en kregen we de Supersport-klasse op ons terrein. Dit jaar zijn ook de Prostocks te zien. Enorme landbouwvoertuigen voorzien van indrukwekkende dieseltechnologie, die nog maar weinig weg hebben van een trekker.‘’

Spektakel gegarandeerd dus en omdat steeds meer liefhebbers al die paardenkrachten van dichtbij willen bekijken, plaatst de organisatie tribunes naast baan twee. Het terrein aan de Opperstraat is in de loop der jaren trouwens toch al helemaal gericht op die eerste zaterdag in mei. Klijs: ,,We hebben anderhalf jaar terug vanuit drie gebieden kanten klei laten aanrukken om de twee trekbanen in wedstrijdconditie te brengen. Omdat er komende dagen mogelijk nog een buitje valt, dekken we ze af met plastic. Alles voor een topevenement.‘’

Crashtender

Dat merkt de Gastelse organisatie, bestaande uit 12 bestuursleden en 140 vrijwilligers ook. In de dertien klassen komt het neusje van de zalm uit Nederland en België naar de Gastelse polders. Professionele teams, zoals Lady Green uit Sprundel, bouwen zelfs al hun eigen VIP-dorpje. Voor de jeugd is er een apart baantje waar ze met sleepwagentjes kunnen rijden, een stormbaan en springkussens. Was vorig jaar defensie te gast voor demonstraties, nu komt de regionale brandweer met onder meer een crashtender van de luchtmacht naar Gastel.