Bruisend Gastel verdient na reconstructie een kloppend dorpshart

Het is bij de herinrichting twee vliegen in één klap: als de Dorpsstraat, Markt en Korte Dreef volgend jaar vanwege nieuwe riolering op de schop gaan, kan het meteen mooi afgerond worden met een nieuw straatbeeld van het Gastels centrum. ,,Eigenlijk drie vliegen‘’, zegt wethouder Thomas Melisse, ,,Want we plakken er ook de Actiekaart aan vast.‘’

Winkelleegstand

De Actiekaart zijn concrete maatregelen om de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te versterken. Ook Oudenbosch en Hoeven hebben er eentje, steeds opgesteld in samenwerking met ondernemers, inwoners en bezoekers. Doelstelling in Oud Gastel is de winkelleegstand terug te brengen van nu 13 naar straks 8 procent. Het dorp beschikt over 28 verkooppunten met een gezamenlijke vloeroppervlakte van 5300 vierkante meter. In de toekomst komen twee locaties in de Dorpsstraat - de Passage en drukkerij Eefsting - in aanmerking voor woningbouw.

Het winkelgebied wordt vriendelijker voor de voetganger. Zo krijgt de Dorpsstraat bredere trottoirs en wordt de weg dus smaller. Melisse: ,,Dat heeft ook consequenties voor de busroutes. Oud Gastel behoudt haar openbaar vervoersknooppunt in de Veerkensweg. Maar door het centrum willen we ze weren, er vervallen drie haltes.‘’

Lindeboom

Dat biedt nieuwe kansen voor een open Markt, het oudste dorpsplein in de gemeente. Gestreefd wordt naar een open marktplein en toch meer groen. Dat gebeurt door de leilinden te vervangen door volwassen bomen. ,,De lindeboom verdwijnt niet, maar krijgt een plekje elders in hartje Gastel. Er komt sowieso een fraaie waterpartij voor in de plaats‘’, stelt Melisse de inwoners gerust. En voor de organisatoren van de vele evenementen op de Markt had hij ook goed bericht: er is rekening gehouden met de afmetingen van feesttent, kermis, carnaval, beachweekend en de weekmarkt. ,,Qua activiteiten bruist het dorp juist volop.‘’

Het nieuwe rioolstelsel ligt aan de basis van alle plannen om het dorpshart weer smoel te geven. De gemeenteraad trok voor de vervanging 3 miljoen euro uit. Nog eens 7 ton ligt klaar om het centrum op te plussen. Parkeervakken verdwijnen hier en daar, maar worden door een slimme herschikking verderop weer gecompenseerd.