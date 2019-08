Bruidswinkel in Bosschenhoofd: ‘Er staat nooit iemand chagrijnig in mijn winkel’

BOSSCHENHOOFD - Toekomstige bruiden kunnen voor hun jurk terecht in Bosschenhoofd. Lia Hack (67) opende hier onlangs, na een verbouwing die een jaar duurde, officieel haar bruidsmodezaak C'est Moi . Ooit had ze drie fabrieken en acht winkels. ,,Nu wil ik het relaxed bij één winkel houden, waar ik aandacht kan geven aan elke bruid.”

Ze was 19 jaar toen ze voor het eerst in de branche aan de slag ging. Eerst in de verkoop, toen als vertegenwoordiger. ,,Ik reed heel de Benelux door met een Peugeot stationwagen van de zaak. Die zat bomvol met jurken. Die gingen er soms wel vier keer per dag uit. Ik verkocht voor dat bedrijf in een jaar voor 1,2 miljoen gulden aan jurken. Toen ik 23 was begon ik een winkel in Steenbergen. Al snel liet ik zelf japonnen in een atelier maken, mijn eigen collectie.”

Quote Ik heb het van niks moeten opbouwen, had geen cent toen ik begon. Lia Hack

Circus

Dat mondde uit in drie fabrieken, een eigen bruidsjurkenlijn en acht winkels. Nu doet Lia het rustiger aan. ,,Het was leuk, maar die drukte wil ik niet meer. Ik was nooit thuis. Ik heb het van niks moeten opbouwen, had geen cent toen ik begon. Ik deed veel modeshows, dat was net een circus waarbij je elke keer moest optreden. Nu hou ik het gewoon lekker relaxed bij deze winkel.”

Quote Wat je nu veel ziet, zijn wat blotere jurken. Ik vind het zelf niks voor een bruid, maar ik heb de jurken wel hangen. Lia Hack

In de tientallen jaren dat ze in het vak zit, heeft ze veel trends mogen meemaken. ,,Wat je nu veel ziet, zijn wat blotere jurken. Ik vind het zelf niks voor een bruid, maar ik heb de jurken wel hangen. Ook zijn jurken niet altijd meer ivoor, ecru of gebroken wit. Sommige mensen trouwen voor een tweede of derde keer of willen gewoon een gekleurde jurk.”

Hooggesloten

Als de jurk eenmaal gekozen is, is het tijd om de outfit van de bruidegom aan te passen aan die van de bruid. ,,En ook voor de bruidsmeisjes, de ouders van het echtpaar en bruidsjonkers heb ik kleding.”

Quote Het moment dat ze dé jurk aanhebben is zo leuk, je ziet het aan hun ogen. Lia Hack

Lia heeft een oog voor welke jurk er bij welke persoon past. ,,Iemand met een korte nek moet je geen hooggesloten jurk geven, dat ziet er niet uit. Je moet inkopen op je type mensen: klein, dik dun, iedereen kan een perfecte jurk vinden. Het moment dat ze dé jurk aanhebben is zo leuk, je ziet het aan hun ogen. Ze gaan stralen. Er staat nooit iemand chagrijnig in mijn winkel.”

Service