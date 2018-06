Broos woest over nieuwe koers Rucphense Binnentuin

>

Het steekt Broos dat hij via de media moest vernemen dat het nieuwe gemeentebestuur een andere koers vaart. Dat rekent hij wethouder Martien de Bruin persoonlijk aan, al staat vrijdag een gesprek op stapel. ,,René Lazeroms heeft ook de nodige fouten gemaakt, maar heeft het ons steeds uitgelegd’’, zegt hij over De Bruijns voorganger.

De wethouder zelf wacht het gesprek af. ,,Ik herken me hier totaal niet in’’, reageert De Bruijn. De wethouder benadrukt dat er nog steeds ruimte is voor ondernemers om met initiatieven te komen. ,,Maar we hebben te maken met verkiezingen en dan rolt er wel eens iets anders uit.’’

Broos leest in het nieuwe coalitieakkoord echter dat de plannen voor een ‘Vakantiegebied 3.0’ van de baan zijn. Volgens hem focust de gemeente zich nu vooral op de wensen van sportverenigingen. ,,En hoor me goed, die neem ik niets kwalijk en gun ik het allerbeste. Maar we waren bezig met een herinrichting van het gebied.’’ Broos denkt dat eerdere problemen tussen wethouder Lazeroms met sportverenigingen als AVR’90 ‘reparabel’ waren. Er lag volgens hem voor alle betrokkenen, de gemeente incluis, een win-win-situatie.

Quote Prijs zal hoog

zijn en de

burger betaalt Nicky Broos, ondernemer

,,Nu is er compleet gefaald en de prijs zal heel hoog zijn’’, maakt Broos de balans op. ,,Dat betaalt de burger.'' Hij voorspelt een ‘onevenredig hoge stijging van de OZB omdat er volgens hem -ook door de gemeente- al veel kosten zijn gemaakt om de bovenregionale plannen voor de Binnentuin voor te bereiden.

Alleen al voor zijn eigen onderneming becijfert Broos die op 50.000 tot 75.000 euro. ,,Nog los van de tijd. Ik laat mijn advocaten uitzoeken welke kosten ik kan verhalen. Of er voor mij dan geen ondernemingsrisico in zit? Ja, natuurlijk! En ik ben meer dan bereid dat te nemen. Maar de crux van dit verhaal is het verwachtingspatroon. Er waait een totaal andere wind.’’

Als voorbeeld noemt Broos De Bruijns toezegging aan tennisvereniging Rico. Die club is al twee jaar onderdak in Etten-Leur, maar zou per 1 september terecht kunnen op het huidige terrein van de midgetgolf. In eerdere plannen was sprake van een tennispark aan de overzijde van de Binnentuin, aan de kant van het gemeentehuis.

Quote Opties worden

voor Skidôme

mogelijk kleiner Martien de Bruijn, wethouder

Wethouder De Bruijn erkent dat de locatie van de midgetgolfbaan zowel zijn voorkeur geniet als die van Rico. ,,Maar daarin moeten we nog stappen zetten. Misschien dat de opties voor Skidôme daardoor iets kleiner worden als het gebied anders wordt ingevuld'', is alles wat hij daar verder over kwijt wil.